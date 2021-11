Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a adoptat, vineri, o hotarare care se refera la modul de desfasurare a cursurilor – cu prezenta fizica sau online – in functie de procentul de vaccinare anti-COVID a personalului care lucreaza intr-o unitate de invatamant. CNSU propune ca, pentru adaptarea…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a aprobat in ședința de astazi, 31 octombrie 2021, Hotararea nr. 96 prin care MS și MAI, prin DSU, sunt abilitate sa semneze acordul de transfer al pacienților in Germania. „HOTARARE nr. ___ din __.10.2021 privind abilitarea Ministerului Sanatații…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a adoptat in sedinta o noua hotarare prin care stabileste o serie de exceptii privind accesul persoanelor nevaccinate in institutii publice sau centrele comerciale, transmite Agerpres. Astfel, prin Hotararea CNSU nr. 94/2021 se stabileste ca accesul in incintele…

- Un articol care prevede suspendarea cursurilor in școlile private, care era in decizia Comitetului Național pentru Situații de Urgența (CNSU), nu a fost preluat și in Hotararea de Guvern, ceea ce a produs confuzie, spune, duminica, ministrul Educației, Sorin Cimpeanu. Potrivit ministrului Educației,…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența (CNSU) a aprobat Hotararea numarul 91 privind stabilirea unor masuri suplimentare in scopul gestionarii riscului de sanatatea publica cauzat de numarul mare de infectari cu virusul SARS-CoV-2. Astfel, noua hotarare prevede ca: Art. 1: (1) Se propune interzicerea…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a aprobat Hotararea numarul 91 privind stabilirea unor masuri suplimentare in scopul gestionarii riscului de sanatatea publica cauzat de numarul mare de infectari cu virusul SARS-CoV-2, prin care se propune: - interzicerea, pentru o perioada de…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a aprobat in ședința de astazi, 11 octombrie, Hotararea numarul 84 privind aprobarea solicitarii de asistența internaționala pentru asigurarea produselor de stricta necesitate in tratarea pacienților cu forme severe și critice de COVID -19 prin intermediul…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a aprobat Hotararea nr. 83 privind stabilirea unor noi categorii de produse, stocuri de urgenta medicala de stricta necesitate, necesare pentru asigurarea monitorizarii permanente si eficiente a riscului epidemiologic la nivelul unitatilor de invatamant…