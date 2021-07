Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a aprobat astazi, 15 iulie 2021, Hotararea numarul 46.Principalele prevederi din aceasta hotarare sunt:1) actualizarea listei țarilor/teritoriilor de risc epidemiologic ridicat;- in zona roșie au intrat Spania, Portugalia, Olanda, Andorra, Georgia și Malaysia;-…

- Autoritațile de la București au publicat azi listele cu țarile pentru care se are in vedere masura carantinarii. Avem zonele roșii, galbene și verzi. ZONA ROȘIE inseamna Seychelles, Maldive, Bahrain, Uruguay, Argentina, Capul Verde, Costa Rica, Suedia, Lituania, Cipru, Olanda, Georgia, Letonia, Columbia,…