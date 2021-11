Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Sanatații a fost abilitat sa elaborreze metodologia de administrare a testelor rapide antigen non-invazive efectuate din proba de saliva in unitațile de invațamant. Hotararea a fost luata de Comitetul Național pentru Situații de Urgența in ședința de astazi. The post In școli vor fi administrate…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a anuntat ca a cerut Ministerului Sanatatii elaborarea unei proceduri de administrare a testelor de saliva astfel incat profesorii sa aiba un minim de instructaj in privinta administrarii testelor pe baza de saliva, deoarece aceste reguli tin strict de domeniul…

- Sorin Cimpeanu anunta ca la inceputul saptamanii viitoare vor fi incheiate contractele subsecvente pentru trei transe de teste rapide din saliva folosite pentru depistarea infectiei cu virusul SARS-CoV-2. Ministrul Educatiei nu a putut preciza daca testarea cu teste rapide din saliva, care se va face…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, afirma ca hotararea aprobata recent privind folosirea testelor rapide din saliva pentru depistarea infectiei cu SARS-CoV-2 ofera tuturor angajatilor din sistemul de educatie, si nu doar elevilor, posibilitatea de a folosi aceste teste. „In acest moment, din perspectiva…

- „In acest moment, din perspectiva legislatiei, nu exista posibilitatea ca profesorii sa fie supusi obligatiei de plata a testelor care sa confirme testele pe baza de saliva, testele antigen rapide sau testele PCR”, a precizat ministrul la un post TV.Pe de alta parte, acesta a precizat ca vor fi disponibile…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta (CNSU) a luat decizia sambata de achizitionare a 70 de milioane de teste rapide de saliva pentru depistarea COVID-19 in vederea monitorizarii riscului epidemiologic in scoli. Comitetul Național pentru Situații de Urgența a hotarat sambata ”stabilirea unei…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a aprobat o noua hotarare privind includerea testelor rapide de determinare a antigenului SARS-CoV-2 efectuate din proba de saliva in categoria stocurilor de urgenta medicala de stricta necesitate, in scopul monitorizarii permanente

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta (CNSU) a abilitat, joi, ministrii Sanatatii si Educatiei sa semneze ordinul comun cu masurile pentru derularea anului scolar. „Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a adoptat astazi, 2 septembrie 2021, Hotararea numarul 65 pentru abilitarea…