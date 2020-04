CNSP: Producţia industrială va scădea cu 4,2% în 2020 Productia industriala va inregistra in 2020 o scadere de 4,2%, in industria extractiva fiind preconizata o reducere de 4,5% si in cea prelucratoare de 4,3%, conform prognozei preliminare publicate de Comisia Nationala de Strategie si Prognoza.



Cel mai mare regres urmeaza sa fie inregistrat in fabricarea articolelor de imbracaminte, respectiv de 25,8%. Scaderi de peste 10% vor mai fi consemnate in extractia carbunelui superior si inferior (minus 11,9%), fabricarea produselor textile (minus 12,8%), tabacirea si finisarea pieilor (minus 17,3) si prelucrarea lemnului, fabricarea produselor… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

