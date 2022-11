CNSP estimează o scădere a producţiei industriale de 1,3% în acest an Productia industriala va inregistra anul acesta o scadere de 1,3% comparativ cu 2021, diminuarea preconizata pentru productia si furnizarea de energie electrica si termica fiind de 7,1%, conform Comisiei Nationale de Strategie si Prognoza. Industria extractiva va inregistra o scadere de 4,5%, iar industria prelucratoare de 0,1%. Pentru 2023, CNSP estimeaza, in Prognoza 2022-2026, varianta de toamna, o crestere a productiei industriale de 0,5%, cu majorari in industria prelucratoare (plus 0,8%) si productia si furnizarea de energie (plus 0,2%) si cu scadere in industria extractiva de 2,8%. Si in… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

