- Comisia Nationala de Strategie si Prognoza estimeaza pentru acest an o crestere a castigului salarial mediu net lunar de 11,3%, la 3.838 lei, fata de un avans de 10,8%, respectiv un castig salarial de 3.822 lei cat preconizase in primavara. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Comisia Nationala de Strategie si Prognoza (CNSP) a imbunatatit cu 0,6 puncte procentuale previziunea de crestere pentru 2022, la 3,5%, de la 2,9% cat estimase in Prognoza de primavara, in timp ce pentru 2023 a redus-o la 3,7%, de la 4,4%."Previziunea cresterii PIB pentru anul curent a fost imbunatatita…

- Castigul salarial mediu net a a ajuns la jumatatea anului la 3977 lei, in creștere fata de luna precedenta cu 49 lei (+1,2%). Comparativ cu luna iunie a anului precedent, castigul salarial mediu net a crescut cu 12,3%. Continue reading Castigul salarial mediu net a a ajuns la jumatatea anului la aproape…

- Urmeaza ca rectificarea bugetara sa se produca in prima decada a lunii august și exista acele angajamente pe care noi trebuie sa le respectam, acea reducere de 10% a cheltuielilor pentru bunuri și servicii de la fiecare Minister in parte, a declarat joi premierul Nicolae Ciuca. Pentru ca se pregatește…

- Castigul salarial mediu brut a fost de 6.443 lei, in aprilie, cu 42 de lei (+0,7%) mai mare decat in luna martie, iar castigul salarial mediu net a fost 3.967 de lei, in crestere fata de luna precedenta cu 30 de lei (+0,8%), potrivit datelor publicate vineri de Institutul National de Statistica (INS).…

- Economia Romaniei a crescut cu 5,2% in primul trimestru al acestui an fata de trimestrul precedent, in timp ce fata de perioada similara a anului trecut avansul consemnat a fost de 6,5%, potrivit datelor Institutului National de Statistica publicate marti.In ceea ce priveste evolutia PIB in…

- Economia Romaniei a crescut cu 5,2% in primul trimestru al acestui an fata de cel precedent, in timp ce fata de perioada similara a anului trecut avansul consemnat a fost de 6,5%, potrivit datelor Institutului National de Statistica (INS).In ceea ce priveste evolutia PIB in ultimul trimestru al anului…