CNSP: Consumul de energie va creşte cu 2% în acest an Consumul intern de energie al tarii va creste in acest an cu 2% comparativ cu 2020, la 32,125 milioane tep, consumul populatiei urmand sa se majoreze cu 0,1%, la 7,84 milioane tep, conform estimarilor Comisiei Nationale de Strategie si Prognoza (CNSP). Cererea in economie va fi mai mare cu 3,1% si va totaliza 16,295 milioane tep, arata prognoza echilibrului energetic. Anul viitor, consumul intern se va majora cu 2,1%, in 2023 cu 1,9% si in 2024 cu 1,8%, in timp ce consumul populatiei va creste in urmatorii trei ani cu cate 0,4%. In economie, cererea va fi anul viitor mai mare cu 3,7%, iar in… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In fiecare an, la 11 iulie, este sarbatorita Ziua mondiala a populatiei. Marcata pentru prima oara in 1989, la recomandarea Consiliului Director al Programului Natiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD), Ziua mondiala a populatiei a fost aleasa ca urmare a atingerii cifrei de cinci miliarde a populatiei…

- Consumul national de electricitate a atins, ieri, 30 iunie 2021, un nou maxim istoric pentru perioada de vara, depasind valorile-record inregistrate vinerea trecuta, potrivit unui comunicat al Transelectrica. Se poate observa ca scumpirea, modica, a prețului la energie, nu va afecta consumul de energie,…

- Previziunile de ieri ca euro va sari de 5 lei anul viitor nu reprezinta o noutate. Leul în general se depreciaza cu 1-2% anual. Chiar prin luna aprilie, într-un eveniment informal, un economist cunoscut a explicat foarte bine despre cursul leu/euro (evenimentul nefiind destinat publicului,…

- In M.Of. nr. 1321 din data de 31 decembrie 2020 a fost publicat Ordinul comun al președintelui Agenției Naționale pentru Achiziții Publice și al președintelui Comisiei Naționale de Strategie și Prognoza nr. 2389/300/2020 privind revizuirea ratei de actualizare ce va fi utilizata la atribuirea contractelor…

- De la 1 iulie, prețurile la gaze și energie electrica s-ar putea majora cu 20 și, respectiv, 10 la suta. Experții ne recomanda sa alegem cu atenție furnizorul de energie și tariful pana la acea data, cand piața se liberalizeaza.

- Consumul final de energie electrica a fost in primele trei luni din 2021 de 14,207 miliarde kWh, cu 0,5% mai mare fata de perioada corespunzatoare a anului trecut, conform datelor publicate miercuri de Institutul National de Statistica. Iluminatul public a inregistrat o scadere cu 11,9%,…

- Cele mai recente date ale Comisiei Naționale de Strategie și Prognoza (CNSP) releva modul inegal in care pandemia a afectat județele țarii, din punct de vedere economic. In prețuri necorelate cu Inflația, județele Bacau, Buzau și Cluj sunt singurele... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Principalele resurse de energie primara in perioada 1 ianuarie-28 februarie 2021, au totalizat 5,32 milioane de tone echivalent petrol (tep), in scadere cu 487.700 tep fata de perioada similiara din 2020. Productia interna a insumat 3 milioane tep, in scadere cu 266.400 tep fata de perioada corespunzatoare…