CNSP bate în retragere - Decizie importantă pentru transportatori CHIȘINAU, 20 feb - Sputnik. Decizia de imitare a numarului de persoane in transportul feroviar, rutier, in trafic raional, local și municipal la 50% din capacitate a fost suspendata. Comisia Naționala de Sanatate Publica a decis suspendarea acesteia pana la data de 28 februarie, inclusiv, dupa ce mai multe asociații patronale din transporturi au dat asigurari ca vor mobiliza membrii sai sa respecte strict masurile de prevenire a raspandirii infecției COVID-19 in unitațile de transport. Astfel, s-a decis ca asociațiile patronale iși asuma raspunderea ca vor respecta strict masurile de control… Citeste articolul mai departe pe sputnik.md…

Sursa articol si foto: sputnik.md

