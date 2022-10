Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Nationala de Prognoza estimeaza pentru acest an o crestere economica de 4,6%, cu 1,1 puncte procentuale peste nivelul estimat in scenariul din prognoza de vara (+3,5%). Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Premierul Nicolae Ciuca a transmis astazi ca Guvernul ia masuri corecte si responsabile, aspect care se reflecta in cifrele din executia bugetara pe primele 8 luni. Potrivit premierului, veniturile bugetului general consolidat sunt mai mari cu 22 fata de perioada similara a anului trecut, iar investitiile…

- Fondul Monetar Internațional (FMI) a revizuit prognoza de creștere economica a Romaniei la 4,8%, de la 3,5%, informeaza Ministerul Finanțelor. “Am pornit de la o prognoza de 2,2% in primavara cand raportul World Economic Outlook al FMI prezenta o perspectiva rezervata asupra creșterii economice, pe…

- FMI a revizuit in sus prognoza de creștere economica a Romaniei pentru 2022, la 4,8%, ceea ce inseamna o confirmare a abordarii corecte pe care Guvernul o are in raport cu situația de la nivelul intregii Uniuni Europene, afirma ministrul de Finanțe, Adrian Caciu. „Astazi (luni - n.r.) Fondul Monetar…

- Cat va crește inflația, cursul euro și numarul de salariați. Prognoza economica, actualizata de Guvern Guvernul a imbunatatit prognoza de crestere economica din acest an de la 2,9% la 3,5%, dar a majorat rata inflatiei de la 9,7% la 12,9%; salariul mediu creste cu 10,4%, dar in termeni reali scade cu…

- Comisia Nationala de Strategie si Prognoza (CNSP) a imbunatatit cu 0,6 puncte procentuale previziunea de crestere pentru 2022, la 3,5%, de la 2,9% cat estimase in Prognoza de primavara, in timp ce pentru 2023 a redus-o la 3,7%, de la 4,4%."Previziunea cresterii PIB pentru anul curent a fost imbunatatita…