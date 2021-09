Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Citu a declarat joi ca prima "sarcina" pe care i-a trasat-o noului ministru al Finantelor, Dan Vilceanu, este aceea de a mentine deficitul sub 7,16% pana la finalul anului, adaugand, de asemenea, ca nu va accepta cresteri de taxe in mandatul sau. "Am indeplinit procedura de predare-primire…

- Banca Naționala a Moldovei (BNM) a inclus in Raportul asupra inflației nr. 3 din 2021 și majorarea pensiei minime ca masura proinflaționista. „Actualmente, pensia minima in Republica Moldova se afla sub minimul de existența a populației. Unul din obiectivele anunțate de catre partidul politic…

- „ATAC LA BUZUNARELE ROMANILOR! BNR CONFIRMA: GUVERNUL CITU FURA 285 DE LEI DE LA FIECARE ROMAN! Romania intra cu o VITEZA fulminanta in faza inflatiei galopante! PSD a avut dreptate, iar Banca Nationala a Romaniei a confirmat astazi, in raportul facut public, o crestere a inflatiei cu 92,3% in primele…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența adopta prezenta HOTARARE: Art.1 - Se propune prelungirea starii de alerta pe intreg teritoriul național, pentru o perioada de 30 de zile, incepand cu data de 11.08.2021.Masurile de prevenire și control a infecțiilor generate de virusul SARS_CoV-2, propuse…

- Disciplina scazuta la plata in economie, nivelul redus al intermedierii financiare si problema demografica sunt principalele vulnerabilitati structurale la adresa stabilitatii financiare din Romania, arata "Raportul asupra stabilitatii financiare", publicat de Banca Nationala a Romaniei. …

- Avuția neta a romanilor era la finalul anului 2020 in creștere cu 6,1% fața de anul anterior, arata Raportul asupra Stabilitații Financiare publicat de BNR. Trei sferturi din avere e format din case și apartamente (active imobiliare) și doar un sfert din avere e reprezentat de active financiare. Activele…

- Comitetul National pentru Supravegherea Macroprudentiala (CNSM) a elaborat recomandari pentru diminuarea deficitului comercial cu produse agroalimentare, iar masurile propuse vizeaza, printre altele, dezvoltarea si bugetarea cu prioritate de programe care sa implementeze Strategia Uniunii Europene…

