Stiri pe aceeasi tema

- Curtea de Apel Bucuresti a respins vineri, ca inadmisibila, cererea depusa de Consiliul National pentru Studierea Arhivelor Securitatii (CNSAS) pentru constatarea calitatii de colaborator al Securitatii in cazul guvernatorului Bancii Nationale, Mugur Isarescu.

- CNSAS a deschis un proces la Curtea de Apel Bucuresti, in care a solicitat judecatorilor sa constate calitatea de colaborator al Securitatii in cazul guvernatorului BNR, Mugur Isarescu. Astazi s-a aflat decizia Curții de Apel București. Curtea de Apel Bucuresti a respins vineri, ca inadmisibila, cererea…

- Curtea de Apel Bucuresti a respins vineri, ca inadmisibila, cererea depusa de Consiliul National pentru Studierea Arhivelor Securitatii (CNSAS) prin care se solicita judecatorilor sa constate calitatea de colaborator al Securitatii in cazul guvernatorului BNR, Mugur Isarescu. Fii la curent cu…

- Consiliul National pentru Studierea Arhivelor Securitatii a anuntat miercuri ca va relua procedurile de declasificare si transfer al dosarelor create de fosta Securitate, incepand cu data de 21 februarie 2022, urmand sa primeasca circa 10 milioane de documente de la SRI.

- Consiliul National pentru Studierea Arhivelor Securitatii anunta reluarea procedurilor de declasificare si transfer al dosarelor create de fosta Securitate. In perioada urmatoare vor fi arhivate inclusiv documente de la SRI, potrivit news.ro Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Tensiunile cresc in Ucraina in condițiile in care se raporteaza noi incalcari ale incetarii focului pe linia frontului dintre regiunile separatiste Donețl și Lukansk și forțele ucrainene. In paralel, se fac noi eforturi diplomatice, in incercarea de incerca evitarea unui conflict de proporții. PRESSALERT.ro…

- Profesorul Vasile Bulgarean, actualul inspector școlar general al Inspectoratului Școlar Salaj, este acuzat de Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securitații (CNSAS) ca a colaborat cu fosta poliție politica de dinainte de 1980, scrie G4media.ro. „Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor…

- Consiliul National pentru Studierea Arhivelor Securitatii a anuntat miercuri ca a trimis procurorilor militari 2.680 de documente cu privire la activitatea desfasurata de 32 de fosti ofiteri de Securitate. Acești foști securiști se pare ca au fost implicati in activitati de recrutare si dirijare a peste…