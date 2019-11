Stiri pe aceeasi tema

- Primarul general Gabriela Firea a afirmat, miercuri seara, dupa ce CNSAS a cerut Curtii de Apel Bucuresti sa constate calitatea de colaborator al Securitatii in cazul consilierului general USR Roxanei Wring, ca ”rusine este prea putin spus”. ”Cuum?? Nu creed!! USR-istii de frunte au colaborat cu Securitarea???”,…

- Roxana Wring, fost presedinte al USR Bucuresti, a anuntat pe Facebook ca a decis sa demisioneze din USR dupa ce a fost acuzata ca a colaborat cu Securitatea. Roxana Wring a spus ca va reveni in partid dupa o decizie definitiva si irevocabila a Justitiei prin care sa se arate ca nu a facut politie politica,…

- "CNSAS a cerut instantei sa constate ca as fi colaborat cu Securitatea. Pentru mine este un soc. Nu am fost informata despre acest lucru. Nu am fost invitata vreodata sa dau vreo explicatie sau vreo clarificare. Am aflat neoficial despre asta si pur si simplu nu imi dau seama care este motivatia…

- ”Colegiul a aprobat Nota de Constatare si a dispus introducerea la Sectia de contencios administrativ si fiscal a Curtii de Apel Bucuresti a actiunii in constatare pentru stabilirea calitatii de colaborator al Securitatii, pentru urmatoarea categorie de persoane: - art. 3 lit. g (primarii, viceprimarii,…

- "Roxana Wring nu mai este de astazi membru USR. Partidul nostru are criterii clare la admiterea membrilor și nu accepta foști colaboratori ai Securitații. La inscrierea in partid și candidatura la alegerile locale, Roxana Wring a dat o declarație pe proprie raspundere in care a susținut ca…

- Kelemen Hunor a declarat, vineri seara, ca e o mare tragedie faptul ca zece ani Romania a fost condusa de Traian Basescu, acesta fiind colaborator al Securitații, potrivit sentinței Curții de Apel București. Liderul UDMR a adaugat ca multe decizii luate de Basescu au origini in acest dosar ascuns,…

- Magistrații Curții de Apel București au constatat, vineri, ca fostul președinte al Romaniei, Traian Basescu, a fost colaborator al Securitații, decizia nefiind definitiva. Unul dintre senatorii PMP, Catalin Lucian Iliescu, intrat in Parlament chiar in locul lui Basescu, dupa ce acesta a caștigat…

- Liderul PMP, Eugen Tomac, a declarat, la RFI, dupa ce Curtea de Apel Bucuresti a decis ca fostul presedinte Traian Basescu a colaborat cu Securitatea, ca "Basescu ramane si trebuie sa ramana in istorie drept presedintele care a condamnat comunismul, care a desecretizat arhivele Securitatii".Eugen…