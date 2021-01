Stiri pe aceeasi tema

- Componenta celor patru grupe este urmatoarea: A: Ungaria, Germania, Romania, Olanda; B: Slovenia, Spania, Cehia, Italia; C: Rusia, Franta, Islanda, Danemarca; D: Portugalia, Croatia, Anglia, Elvetia. Euro U21, organizat in Ungaria si Slovenia, se va disputa in doua etape: etapa grupelor din 24 pana…

- Nici macar 6% dintre alegatorii romani trecuți pe listele electorale din strainatate nu au apelat pana miercuri la votul prin corespondența. Ultima zi pana cand mai poate fi luat in considerare este joi. Doar 39.244 de romani stabiliti in peste 100 de tari au optat pana miercuri pentru votul prin corespondenta…

- Un numar de 39.244 de romani din cei 737.828 de cetateni romani cu drept de vot cu domiciliul in strainatate stabiliti in peste 100 de tari au optat pentru votul prin corespondenta la alegerile parlamentare din 6 decembrie, informeaza Agerpres. Joi, 3 decembrie, este ultimul termen pana la care plicurile…

- Joi este ultimul termen pâna la care plicurile cu votul românilor din strainatate trebuie sa ajunga la Biroul electoral pentru votul prin corespondenta, la misiunea diplomatica sau la oficiul consular, cele care vor veni dupa aceasta data fiind considerate nule, transmite Agerpres.Un…

- Criza economica provocata de pandemie a afectat veniturile multor europeni. Cei mai loviți financiar sunt ciprioții, romanii, spaniolii și grecii, conform unul sondaj al Parlamentului European. Mai exact, 55% dintre romanii au declarat ca au fost afectați financiar de pandemie și doar 6% au aratat ca…

- Naționala Under 21 a României a obținut a doua calificare consecutiva la Euro, iar performanța a fost laudata pe site-ul oficial al UEFA. Despre selecționerul Adrian Mutu"Este cel mai bun marcator din istoria echipei naționale a României (n.r - la egalitate cu Gica Hagi)…

- Dupa etapa de marti a preliminariilor Campioantului European de tineret se cunosc 15 din cele 16 echipe care vor fi prezente, anul viitor, la turneul final, intre care si Romania. Echipele calificate sunt urmatoarele: Ungaria, Slovenia (ambele organizatoare), Italia, Franta, Elvetia, Anglia,…

- Bulgaria a fost introdusa pe lista țarilor cu risc epidemiologic ridicat, motiv pentru care românii sunt obligați sa stea 14 zile în carantina daca se întorc din țara vecina. Noile modificari vor fi aplicate de pe 3 noiembrie, conform noilor decizii…