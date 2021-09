Stiri pe aceeasi tema

- Iasul se afla printre judetele cu cei mai multi beneficiari ai indemnizatiei sociale, 37.591 de pensionari ieseni primind acest ajutor de la stat luna trecuta, potrivit datelor centralizate de Casa Nationala de Pensii Publice. Mai exact, acesti oameni au o pensie mai mica decat pensia minima sociala,…

- Meteorologii au emis o avertizare cod galben de cantitați de apa insemnate valabila de marți, la ora 12.00, pana miercuri la ora 10.00. Vremea rea va fi in Maramureș, Crișana și in nord-vestul Transilvaniei. Potrivit avertizarii, va ploua in cantitați importante in regiuni din județele Mureș, Bistrița-Nasaud,…

- Numarul total al beneficiarilor indemnizatiei sociale pentru pensionari a fost de 925.814 persoane in luna iunie, cu 1.626 mai putini comparativ cu luna mai, conform datelor centralizate de Casa Nationala de Pensii Publice (CNPP) si preluate de Agerpres. Din totalul beneficiarilor de indemnizatie sociala…

- Numarul total al beneficiarilor indemnizatiei sociale pentru pensionari a fost de 925.814 persoane in luna iunie, cu 1.626 mai putini comparativ cu luna mai, conform datelor centralizate de Casa Nationala de Pensii Publice (CNPP). Din totalul beneficiarilor de indemnizatie sociala inregistrati in iunie,…

- Numarul total al beneficiarilor indemnizatiei sociale pentru pensionari a fost de 925.814 persoane in luna iunie, cu 1.626 mai putini comparativ cu luna mai, conform datelor centralizate de Casa Nationala de Pensii Publice (CNPP). Din totalul beneficiarilor de indemnizatie sociala inregistrati in iunie,…

- Un nou cod portocaliu de instabilitate atmosferica deosebit de accentuata emis de catre Administrația Naționala de Meteorologie valabil pana maine dimineața. Meteorologii au anunțat ca in județele Satu-Mare, Maramureș, Bistrița-Nasaud, Salaj, Cluj, Bihor, Arad, Timiș și Caraș-Severin, precum și in zona…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare cod portocaliu de „instabilitate atmosferica deosebit de accentuata”, care vizeaza vestul și nord-vestul țarii. „In județele Timiș, Arad, Bihor, Salaj, Satu Mare, Maramureș, Bistrița Nasaud, Cluj, Hunedoara, Caraș-Severin, precum și in zona…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis un cod portocaliu de ploi torențiale și vijelii în perioada 15 iulie, ora 16:00 - 16 iulie, ora 06:00. „În județele Timiș, Arad, Bihor, Salaj, Satu Mare, Maramureș, Bistrița Nasaud, Cluj, Hunedoara, Caraș-Severin, precum și în…