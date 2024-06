Numarul beneficiarilor de pensii de serviciu a fost, in iunie 2024, de 11.588 persoane, in crestere cu 47 de persoane comparativ cu luna anterioara, cei mai multi (5.656) fiind beneficiari ai Legii 303/2022 privind statutul procurorilor si judecatorilor, conform datelor centralizate de Casa Nationala de Pensii Publice (CNPP) și preluate de Agerpres. In cazul beneficiarilor Legii 303/2002 s-a inregistrat si cea mai mare pensie medie de serviciu, de 24.879 lei, din care 21.831 lei cota suportata din bugetul de stat, iar 6.814 de lei din bugetul asigurarilor sociale de stat. Potrivit CNPP, de Legea…