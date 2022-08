Stiri pe aceeasi tema

Numarul total al beneficiarilor de indemnizatie sociala pentru pensionari a fost de 1.147.273 in luna august 2022, cu 225 de persoane mai putin comparativ cu luna anterioara, conform datelor centralizate de Casa Nationala de Pensii Publice (CNPP).

Romania are aproape 4.8 milioane de pensionari: Care a fost pensia medie in iulie Romania are aproape 4.8 milioane de pensionari: Care a fost pensia medie in iulie Conform datelor centralizate de Casa Nationala de Pensii Publice (CNPP), un numar de 4.794.670 pensionari era inregistrat in iulie 2022…

Un numar de 4.794.670 pensionari era inregistrat in iulie 2022 in Romania, iar pensia medie a fost de 1.733 lei, conform datelor centralizate de Casa Nationala de Pensii Publice (CNPP).

- Numarul total al beneficiarilor de indemnizatie sociala pentru pensionari a fost de 1.148.130 in luna iunie 2022, cu 1.800 de persoane mai putin comparativ cu luna anterioara, conform datelor centralizate de Casa Nationala de Pensii Publice (CNPP).

