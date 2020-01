CNN:Peste 100 de cimitire uigure,demolate de autoritățile chineze, potrivit imaginilor din satelit Autoritațile chineze par sa distrusa în ultimii ani peste o suta de cimitire tradiționale ale minoritații uigure, de religie musulmana, din regiunea Xinjiang, potrivit imaginilor din satelit analizate de jurnaliștii de la CNN, citați de Mediafax.



Acțiunea de demolare a cimitirelor pare sa fie parte a ceea ce criticii descriu ca o campanie ampla și coordonata a autoritaților chineze de control a credințelor islamice și a grupurilor minoritare musulmane din interiorul granițele sale.



Colaborând cu surse din cadrul comunitații uigure și analizând sute de imagini… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentarii chinezi au votat sambata abolirea sistemului penal "Inchisoare si educatie" ce permite politiei sa mentina in detentie pana la 2 ani, fara a fi inculpati, prostituatele si pe clientii...

- Poliția din Hong Kong a folosit spray-uri lacrimogene pentru a dispersa participanții la un miting de susținere a uigurilor din nord-vestul Chinei, dupa ce protestatarii au aruncat cu sticle și pietre spre forțele de ordine, relateaza Mediafax citand Reuters. La începutul dupa-amiezii…

- Autoritatile chineze i-au sugerat lui Mesut Ozil sa mearga la Xinjiang, dupa ce jucatorul german de la Arsenal a postat un mesaj lung in care era condamnata represiunea Chinei asupra minoritatii musulmane din Xinjang, potrivit news.ro."Daca domnul Ozil are ocazia, am fi fericiti ca el sa mearga…

- Autoritațile de la Atena au solicitat marți Organizației Națiunilor Unite sa condamne in mod oficial un acord semnat de Turcia și Libia care traseaza o granița maritima intre cele doua state in apropierea insulei grecești Creta, a declarat Stelios Petsas, purtator de cuvant al Guvernului grec, anunța…

- Documente dezvaluite duminica de un consorțiu de ziariști arata controlul absolut exercitat de regimul chinez în imensele lagare de detenție din regiunea majoritar musulmana Xinjiang, unde sunt închiși peste un milion de oameni, scrie AFP.Aceste documente, obținute de Consorțiul…

- Conform oficialului chinez, investitorii straini nu vor fi fortati "nici explicit si nici implicit" sa transfere tehnologii in China. Astfel de transferuri de tehnologie au fost o sursa majora de tensiune intre China si SUA, care in ultimele luni sunt implicate intr-un razboi comercial, care afecteaza…

- Decizia survine la o zi dupa ce Washingtonul a anuntat includerea pe o lista neagra a 28 de organizatii guvernamentale si companii chineze, din aceleasi motive. Secretarul de stat Mike Pompeo s-a referit la o serie de presupuse abuzuri, printre care 'detentii in masa in lagare de internare (...)…

- Statele Unite au impus ”restrictii” de emitere a vizei americane unor oficiali din cadrul Guvernului si Partidului Comunist chineze, pe care ii acuza de faptul ca sunt ”responsabili” de o ”campanie de reprimare” a musulmanilor uiguri in regiunea semiautonoma Xinjiang, relateaza AFP.