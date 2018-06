CNN:Pentagonul vrea un sistem informatic separat de Internet, pentru evitarea atacurilor cibernetice

Stiri pe aceeasi tema

- Un oficial american din cadrul Agentiei de Informatii a Apararii (DIA) a fost acuzat ca ar fi vândut Chinei informatii clasificate ale Statelor Unite în schimbul unei sume de cel putin 800.000 de dolari. Ron Rockwell Hansen a fost acuzat de Departamentul de Justitie si retinut,…

- Google renunta la o colaborare in domeniul inteligentei artificiale cu Departamentul american al Apararii, un contract care provoaca valuri in randul angajatilor gigantului tehnologic, potrivit presei americane, scrie News.ro.

- Presedintele SUA a anuntat ca in cateva zile detaliile "intalnirii istorice" cu Kim Jong Un, presedintele Coreei de Nord, vor fi publice. Cel mai probabil, reuniunea se va desfasura la sfarsitul lunii mai sau inceputul lui iunie, conform anuntului de la Casa Alba. In ultimii ani, Coreea de…

- Exercitiul "Marea comuna 2018" ("Joint Sea 2018") va avea loc in largul portului Qingdao, situat in provincia chineza Shandong, a declarat colonelul Wu Qiang, purtatorul de cuvant al Ministerului chinez al Apararii. "Partile au convenit sa organizeze Exercitiul Marea Comuna 2018 in zona de…

- Avigdor Lieberman, ministrul israelian al Apararii, a avertizat, marti, ca tara sa va distruge orice sistem antiracheta instalat de Rusia in Siria daca acestea vor ataca avioane israeliene, relateaza site-ul agentiei Anadolu.

- Departamentul de Stat al SUA considera China, Rusia, Iranul și Coreea de Nord ca fiind "condamnabile moral" pentru incalcarea zilnica a drepturilor omului in interiorul frontierelor și le numește "factori de instabilitate", informeaza Reuters.

- Cele trei tinte lovite au fost: un centru de cercetare din Damasc despre care se crede ca ar avea legatura cu productia de arme chimice si biologice, un depozit de arme chimice la vest de Homs si un depozit de echipamente pentru atmele chimice si un important centru de comanda tot de langa Homs.…

- Compania Google a decis reanalizarea limitelor aplicatiilor care utilizeaza tehnologie de inteligenta artificiala, dupa ce membri ai personalului au exprimat preocupare ca Pentagonul foloseste aceste servicii pentru identificarea imaginilor obtinute de drone, scrie Financial Times.Citește…