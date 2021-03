Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Joe Biden ar fi încercat sa îl contacteze pe liderul Kim Jong Un din luna februarie, însa nu a primit niciun raspuns din partea guvernului de la Phenian, relateaza BBC News. Washingtonul a încercat sa stabileasca legatura cu dictatorul din Coreea de Nord,…

- Presedintele Statelor Unite, Joe Biden, a afirmat sambata ca administratia sa va face luni un anunt legat de Arabia Saudita, in urma unui raport al serviciilor americane de informatii care au ajuns la concluzia ca printul mostenitor Mohammed bin Salman a aprobat uciderea jurnalistului Jamal Khashoggi,…

- Administratia presedintelui american Joe Biden a informat in prealabil Israelul cu privire la anuntarea faptului ca este pregatita sa negocieze cu Iranul o revenire la respectarea atat de catre Washington, cat si de catre Teheran, a angajamentelor pe care si le-au asumat prin Acordul de la Viena din…

- Washingtonul a anuntat ca a avut consultari in comun cu Japonia si Coreea de Sud, aliati de multe ori in dezacord, intr-un moment in care presedintele Joe Biden analizeaza strategia de adoptat fata de Coreea de Nord, noteaza AFP. Diplomatul american Sung Kim si omologii sai au promis, intr-o videoconferinta,…

- Administratia presedintelui american Joe Biden a cerut joi unui judecator sa suspende examinarea unei proceduri initiate de precedenta administratie, a republicanului Donald Trump, de a interzice platforma chineza WeChat, dupa ce cu o zi in urma facuse la fel intr-un dosar privind aplicatia TikTok,…

- Administratia presedintelui american Joe Biden a cerut joi unui judecator sa suspende examinarea unei proceduri initiate de precedenta administratie, a republicanului Donald Trump, de a interzice platforma chineza WeChat, dupa ce cu o zi in urma facuse la fel intr-un dosar privind aplicatia TikTok,…

- Presedintele american Joe Biden a susținut, la Departamentul de Stat al SUA, primul sau discurs de politica externa in calitate de sef al statului. In discursul susținut pe 4 februarie, Biden a subliniat necesitatea de a reconstrui aliantele SUA si de a revendica rolul de lider mondial al tarii, potrivit…

- BUCURESTI, 4 feb – Sputnik, Doina Crainic. Purtatorul de cuvant al Ministerului chinez de Externe Wang Wenbin a declarat joi reporterilor ca Beijingul a urmarit cu atenție trecerea unei nave de razboi americane prin stramtoarea Taiwan. „China va continua sa mențina un nivel ridicat de alerta…