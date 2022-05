Președintele rus Vladimir Putin ar putea declara, in mod oficial, razboi Ucrainei in 9 mai, o mișcare care ar permite mobilizarea completa a forțelor de rezerva ale Rusiei, in condițiile in care eforturile pentru invadarea Ucrainei continua sa se clatine, considera oficiali americani și occidentali, citați de CNN . Data de 9 mai, cunoscuta ca „Ziua Victoriei” in Rusia, comemoreaza infrangerea naziștilor in 1945. Oficialii occidentali au crezut mult timp ca Putin va profita de semnificația simbolica și de valoarea propagandistica a acestei zile pentru a anunța fie o realizare militara in Ucraina,…