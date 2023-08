Stiri pe aceeasi tema

- Membrii grupului economic BRICS, format din economiile emergente majore, se intalnesc saptamana aceasta in Africa de Sud pentru un summit care ar putea determina viitorul blocului și cat de mult se opune acesta unei ordini mondial pe care o considera dominata in mod nedrept de Occident.

- Șoigu și Putin au reiterat retorica ce acuza Occidentul pentru ca ar crea instabilitate in Africa, America Latina, și Asia și a pledat pentru aprofundarea relațiilor de aparare a Rusiei cu acele țari și pentru crearea unei „ordini mondiale multipolare”.

- Doi rusi acuzati ca au difuzat propaganda in numele grupului de mercenari Wagner in doua orase poloneze au fost arestati si acuzati de spionaj, a anuntat luni ministrul de interne Mariusz Kaminski, citat de News.ro. Cei doi au imprastiat aproximativ 300 de afise in Cracovia si Varsovia, iar in posesia…

- Agenția de presa rusa RIA scrie ca loviturile rusești asupra portului ucrainean Ismail au lovit infrastructura portuara care gazduiește mercenari straini și echipament militar, precum și un șantier unde sunt reparate navele, potrivit Reuters . RIA l-a citat pe Serghei Lebedev, un barbat pe care l-a…

- Este a doua asemenea acuzație pe care Serviciul de Securitate al Rusiei (FSB) il face in aceasta saptamana. Potrivit presei de stat din Rusia, nava asupra careia s-au gasit joi explozibili era in drum din Turcia catre Rusia pentru a incarca cereale și a intrat anterior intr-un port ucrainean, relateaza…

- Povestea inimii frante dintre Kremlin și Grupul Wagner pare in fiecare zi mai aproape de reconciliere. Și așa cum se intampla adesea, o face cu surle si trambite. ”Susținatori convinși ai lui Putin”, ”soldați ai comandantului șef” sau ”luptatori pentru patrie” sunt cateva dintre autodescrierile pe care…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat luni, 17 iulie, ca trebuie facut totul pentru ca Ucraina sa poata continua sa utilizeze coridorul de export prin Marea Neagra, dupa ce Rusia și-a oprit participarea la acordul privind cerealele, potrivit purtatorului sau de cuvant, informeaza Reuters.Acordul…

- Consilierul prezidențial al Statelor Unite, Jake Sullivan, urmeaza sa se intalneasca cu reprezentanți ai țarilor BRICS (prescurtarea de la Brazilia, Rusia, India, China, Africa de Sud), care nu au condamnat razboiul Rusiei impotriva Ucrainei. Intalnirea de la Copenhaga va avea loc dupa vizita premierului…