CNN: Ucraina poate câștiga războiul cu Rusia. Iată cum Fostul șef al Comandamentului Statelor Unite pentru Operațiuni Speciale din Europa, generalul-maior in retragere Mike Repass, a spus pentru CNN ca sprijinul comunitații internaționale pentru Ucraina trebuie sa fie suplimentat și a dezvaluit obiectivele pe care Occidentul trebuie sa le indeplineasca pentru ca țara invadata de Rusia sa poata caștiga razboiul si sa ii alunge pe ruși de pe teritoriul lor. Repass a fost consilier al armatei ucrainene in ultimii șase ani pe baza unui contract semnat cu guvernul american. Generalul a vizitat luna trecuta Polonia și vestul Ucrainei pentru a-și face… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

