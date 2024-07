Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Biden a anunțat ca a ordonat revizuirea securitații federale pentru Trump, care a ajuns duminica la Miwaukee pentru convenția repulicana, dupa tentativa de asasinat. Joe Biden a declarat ca ordonat Serviciului Secret sa revizuiasca toate masurile de securitate in vigoare pentru Convenția…

- Recentul sondaj de opinie realizat de New York Times și publicat dupa dezbaterea televizata dintre Donald Trump și Joe Biden indica o schimbare semnificativa in preferințele alegatorilor americani. Fostul președinte republican, Donald Trump, conduce acum cu șase puncte procentuale in fața actualului…

- Prestația slaba a lui Joe Biden in dezbaterea recenta cu Donald Trump a starnit ingrijorari majore in randul democraților. Cu o varsta inaintata de 81 de ani, Biden a parut incapabil sa faca fața provocarilor, confirmand temerile legate de slabiciunea sa politica și fizica. Acest context a deschis discuții…

- Dezbaterea prezidențiala dintre Joe Biden și Donald Trump a avut loc azi dimineața, la CNN Center din Atlanta, Georgia, intr-un cadru fara public live, din cauza masurilor stricte de securitate. Evenimentul a fost urmarit de milioane de oameni din intreaga lume, iar analiza finala arata ca dezbaterea…

- Joe Biden și Donald Trump sunt cunoscuți pentru stilurile lor distincte de atac in timpul dezbaterilor prezidențiale. Iata cum se preconizeaza ca se vor ataca cei doi candidați și pe ce teme: Joe Biden 1. Atacuri asupra integritații lui Trump: Probleme legale: Biden va sublinia statutul de criminal…

- Donald Trump a fost gasit vinovat, la New York, pentru cele 34 de capete de acuzare și urmeaza sa fie amendat sau condamnat la inchisoare. In timp ce fostul președinte acuza ca procesul a fost masluit, Joe Biden este mulțumit ca legea și-a facut, in final, datoria. Donald Trump susține ca este nevinovat…

- Dezbaterile prezidențiale sunt intotdeauna momente-cheie intr-o campanie electorala, oferind candidaților o platforma cruciala pentru a-și prezenta viziunile și pentru a dezbate problemele majore care preocupa națiunea. Confirmarea participarii lui Donald Trump și a președintelui Joe Biden la doua astfel…