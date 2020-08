Testele de COVID-19 ale caror rezultate durau chiar și o saptamana pot deveni istorie. O noua generație de teste rapide este pe punctul de a schimba lucrurile. Este vorba despre testele rapide antigen. Totuși, postul american CNN se intreaba daca aceasta este cu adevarat soluția optima.Autoritațile sanitare din SUA au autorizat de urgența folosirea unui nou test antigen, in aceasta saptamana, in afara celor trei existente in prezent.Comparativ cu cel mai utilizat tip de test de coronavirus, denumit testul PCR, testele antigen nu necesita substanțe chimice complicate, iar rezultatele acestui tip…