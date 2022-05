CNN: „Suntem ultima generație”. Restricțiile pandemice dure din Shanghai intensifică furia cetățenilor și o criză a populației în China Pentru generații de parinți chinezi, succesul copiilor lor a fost mult timp unul dintre cele mai importante obiective ale lor in viața și se cunoaște faptul ca sunt dispuși sa faca mari sacrificii pentru asta. Așa ca, atunci cand o familie din Shanghai a refuzat sa fie paraseasca casa proprie pentru a intra in carantina guvernamentala COVID impusa de autoritațile centrale de la Beijing, in timpul celei de-a șasea saptamani de izolare a orașului, un ofițer de poliție i-a amenințat cu viitorul copiilor lor, potrivit unei analize CNN. Citeste articolul mai departe pe digi24.ro…

