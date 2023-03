CNN: Soldați ruși frustrați de conducerea armatei solicită să se alăture mercenarilor Wagner Mai mulți soldați din armata rusa s-au oferit sa se alature mercenarilor companiei militare private (PMC) Wagner, potrivit unor inregistrari video obținute de CNN . „Situația de aici a dus la desființarea regimentului nostru”, afirma un soldat in videoclip, in timp ce alții il inconjoara. „Cerem sa ni se permita sa ne alaturam randurilor voastre. Suntem 10 dintre noi aici care suntem pregatiți de lupta.” Intr-un videoclip separat, un jurnalist CNN relateaza ca soldații ruși din Irktusk refuza sa lupte. „Din cauza starii actuale a lucrurilor, ne aflam intr-o poziție disperata, deoarece comandanților… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

