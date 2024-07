Stiri pe aceeasi tema

- Decizie de ultima ora luata de Kimberly Cheatle, directorul Serviciului Secret al SUA, dupa incercarea eșuata de asasinat asupra lui Donald Trump. Kimberly Cheatle a demisionat Directorul Serviciului Secret al SUA, Kimberly Cheatle, a demisionat pe fondul indignarii cu privire la eșecul agenției sale…

- Directorul Secret Service al SUA, Kimberly Cheatle, și-a prezentat demisia, pe fondul deficiențelor de securitate legate de recenta tentativa de asasinare a fostului președinte Donald Trump, potrivit surselor CNN.

- Secret Service, structura care asigura protectia celor mai inalti demnitari americani, nu si-a indeplinit misiunea de a-l apara pe candidatul republican la presedintie, Donald Trump, a recunoscut luni intr-o audiere in Congresul SUA directoarea serviciului, Kimberly Cheatle, informeaza AFP, citata de…

- „Am eșuat. Tentativa de asasinat asupra fostului președinte Donald Trump din 13 iulie este cel mai semnificativ eșec operațional al Secret Service din ultimele decenii”, a declarat Kimberly Cheatle, in timpul audierii sale in Comisia de Supraveghere a Camerei Reprezentanților, relateaza Reuters.Deși…

- Jurnalistul Cristian Tudor Popescu crede ca reacția lui Donald Trump la glonțul tras asupra sa denota faptul ca acesta se pregatește sa aplice violența daca va fi reales președinte. CTP spune ca Trump ar fi laudat atacul și pe atacator daca victima ar fi fost Joe Biden.

- Intr-un incident șocant ce a avut loc sambata, candidatul la președinția SUA, Donald Trump, a fost impușcat in ureche in timpul unui miting electoral in Butler, Pennsylvania. Atacatorul, identificat ca Thomas Matthew Crooks, un tanar de 20 de ani din Bethel Park, a fost impușcat mortal de Serviciul…

- Fostul președinte american Donald Trump a fost coborat de urgența de pe scena dupa ce au izbucnit focuri de arma la un miting politic din Pennsylvania, intr-o aparenta tentativa de asasinat, relateaza BBC. Atacatorul, un tanar de 20 de ani, a fost impușcat. De asemenea, un spectator ar fi murit și alți…

- Fostul presedinte Donald Trump a fost evacuat de la un miting de campanie in Pennsylvania, cu sange la urechea dreapta, dupa ce s-au auzit mai multe focuri de arma. Donald Trump, care tocmai isi incepuse discursul, a fost imediat inconjurat de agenții Secret Service, care l-au escortat de pe scena pana…