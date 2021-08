Stiri pe aceeasi tema

- Cinci femei care s-au cunoscut la protestele anti-guvernamentale dupa alegerile din Belarus povestesc intr-un interviu organizat pe ascuns, intr-o padure, lupta lor de opozante ale regimului si care e atmosfera in tara, relateaza Der Spiegel.

- Belarusul isi continua campania de propaganda care frizeaza deja penibilul. Televiziunea de stat a difuzat un nou interviu cu jurnalistul Roman Protasevici, arestat fortat dupa ce avionul in care se afla a fost deturnat la Minsk.

- Statele Unite au confirmat vineri o serie de sanctiuni impotriva Belarusului, dupa deturnarea la Minsk, duminica, a unui avion Ryanair cu destinatia Vilnius si arestarea unui jurnalist de opozitie aflat la bordul acestuia, informeaza AFP. In plus fata de masurile deja anuntate in ultimele saptamani,…

- In 25 mai, Belarusul a obligat un avion apartinand Ryanair, care zbura din Grecia in Lituania, la bordul careia se afla jurnalistul disident belarus Roman Protasevici, sa aterizeze la Minsk. Bloggerul era cautat de la manifestatiile de anul trecut impotriva realegerii denuntate drept frauduloasa de…

- Belarusul si Letonia si-au expulzat luni reciproc intregul personal de la ambasadele de la Minsk, respectiv Riga. Prima mișcare a fost facuta de Minsk, care s-a suparat ca drapelul oficial al țarii a fost inlocuit cu unul al opozitiei belaruse la o competitie sportiva de hochei desfașurata la Riga,…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) din Romania a reactionat, in aceasta seara, dupa ce un avion civil a fost fortat de un MiG 29 sa aterizeze la Minsk pentru ca un pasager, opozant al regimului Lukasenko, sa fie arestat.

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a transmis ca deturnarea de catre Belarus a unui avion de linie fortat sa aterizeze la Minsk si arestarea unui opozant aflat la bordul aeronavei reprezinta "un incident grav si periculos" si a cerut "o ancheta internationala", relateaza France Presse,…