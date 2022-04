Stiri pe aceeasi tema

- Șeful adjunct al biroului președintelui Ucrainei, Igor Jovkva, a declarat ca Turcia se numara printre țarile care ar putea oferi garanții de securitate Kievului in cadrul oricarui acord cu Rusia de incetare a razboiului din Ucraina. Despre acest lucru a anunțat RBC-Ucraina cu referire la Reuters. "Turcia…

- Dmitri Medvedev, fost presedinte al tarii si actual sef adjunct al Consiliului de Securitate din Rusia, a declarat vineri, intr-un interviu pentru agentia rusa de presa RIA, ca presedintele Vladimir Putin este sustinut de peste trei sferturi dintre rusi, iar acelasi procent sprijina razboiul din Ucraina,…

- Atat China, cat și India au refuzat sa condamne in mod categoric invazia brutala a Rusiei și ambele state s-au abținut sa voteze rezoluțiile Consiliului de Securitate și a Adunarii Generale a Națiunilor Unite care cer Moscovei sa opreasca imediat atacul asupra Ucrainei, scrie CNN. Faptul ca niciuna…

- Cred ca Rusia ar trebui sa fie printre acele țari care ofera garanții clare de securitate. Am sugerat de multe ori ca președintele Rusiei sa se așeze la masa de negocieri și sa vorbeasca, a spus Zelenski intr-o conferința de presa susținuta la Kiev alaturi de omologii sai polonezi și lituanieni.Una…

- Ucraina a fost tint unei serii de atacuri cibernetice in ultimele saptamani, pentru care guvernul ucrainean a invinovatit Rusia. Moscova, care este angrenata intr-un conflict tot mai intens cu Occidentul din cauza Ucrainei, a negat orice implicare in respectivele atacuri. Agentia ucraineana guvernamentala…

- Dupa 5 ore de dialog cu președintele francez Emanuel Macron, Vladimir Putin a insistat asupra faptului ca trebuie ca Rusia sa primeasca garanții de securitate ferme și a laudat relațiile economice dintre cele doua țari. Putin a apreciat ideile președintelui francez pentru detensionare, dar nu a vrut…

- Consiliul de Securitate al ONU va discuta luni, pentru prima data, ultimele evolutii de la frontiera Ucrainei, unde Rusia a concentrat efective militare importante, creand tensiuni cu Occidentul, informeaza dpa, potrivit Agerpres. Statele Unite au inclus acest subiect pe agenda saptamana trecuta,…

- Opozantul rus Aleksei Navalnii face apel la Occident sa nu accepte nicio concesie in fața lui Vladimir Putin in criza privind Ucraina. Intr-o serie de scrisori trimise revistei Time, Navalnii, aflat in detenție, spune ca Occidentul se comporta ca ”un scolar speriat care este intimidat de unul dintr-o…