CNN: Motivul real pentru care Donald Trump a ieșit mai repede din interviul "60 Minutes" de pe CBC News Marți, președintele Donald Trump a încheiat brusc un interviu cu Lesley Stahl de la &"60 de minute&" (CBC News) și a refuzat sa revina pentru un al doilea interviu alaturi de vicepreședintele Mike Pence.



De ce? Kaitlan Collins și Khalil Abdallah, de la CNN, explica: "Trump a ieșit din interviu pentru ca era frustrat de întrebarea lui Stahl, a spus o sursa. O alta persoana a spus ca a plecat fiindca cea mai mare parte a interviului se concentra asupra coronavirusului".



