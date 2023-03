Stiri pe aceeasi tema

- Peste 16.000 de soldati rusi au fost ucisi in razboiul pornit de Rusia impotriva Ucrainei cu un an in urma, releva date compilate de jurnalisti independenti din documente, informatii aparute in presa si marturii ale familiilor celor decedati.

- Mihailo Podoliak, consilier politic al presedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, a afirmat vineri ca orice plan de incheiere a razboiului cu Rusia trebuie sa includa retragerea trupelor ruse in afara frontierelor Ucrainei din 1991.

- In 11 luni de cand Rusia a invadat Ucraina, razboiul s-a soldat cu aproximativ 180.000 de morti si raniti in tabara armatei ruse si cu peste 100.000 de morti si raniti in cea ucraineana, fiind de asemenea ucisi circa 30.000 de civili, conform unei estimari comunicate duminica de seful armatei norvegiene,…

- Rușii au atacat cu drone in noaptea de duminica spre luni, in Kiev si in zona din jurul orasului și nu numai, au anuntat oficiali ucraineni. UPDATE Instalatiile infrastructurii energetice au fost avariate de atacurile cu drone care au avut loc in cursul noptii la Kiev, astfel ca in capitala ucraineana…

- Resturile unei drone distruse deasupra Kievului au cazut luni dimineata in districtul de nord-est al Capitalei ranind o persoana, a declarat primarul orasului Vitali Kliciko, informeaza Reuters, citata de Agerpres.

- Rusia a reluat atacurile cu drone asupra Ucrainei. Cel puțin 20 de aparate de zbor au fost doborate in timpul nopții deasupra Kievului de catre sistemul de aparare aeriana. Instalațiile de infrastructura energetica au fost avariate in timpul atacului, fiind intrerupta alimentarea cu energie electrica…

- Trei militari rusi au fost ucisi luni dimineata de resturile cazute ale unei drone ucrainene doborate in timp ce ataca o baza din regiunea Saratov in interiorul Rusei, au anuntat agentii de presa ruse, preluate de Reuters, citand Ministerul Apararii de la Moscova, conform Agerpres.roAcesta este al doilea…

- Au fost raportate explozii la baza aeriana Engels, luni dimineața, la sute de kilometri departare de linia frontului, iar trei militari rusi au fost ucisi. Baza este situata in apropierea orasului Saratov, la aproximativ 730 km sud-est de Moscova. Aceasta a mai fost lovita pe 5 decembrie, atunci cand…