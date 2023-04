Stiri pe aceeasi tema

- Olimpiada Naționala de Religie pentru Seminariile și Liceele Teologice Ortodoxe se va desfașura, in perioada 6-9 aprilie 2023, la Suceava, la Seminarul Teologic Liceal Ortodox „Mitropolitul Dosoftei". La eveniment vor participa aproximativ 100 de elevi și 30 de profesori insoțitori ...

- Postul de televiziune Kanal D2 din portofoliul Dogan Media International va fi lansat duminica, la ora 19.00, odata cu noul sezon al emisiunii "Bravo, ai stil!"."Este o zi foarte emotionanta pentru ca deschidem un nou capitol al unei povesti de succes, pe care o scriem impreuna cu publicul, partenerul…

- Sora lui Dani a intrat in platoul emisiunii Mireasa in emisia live de pe 30 martie 2023. Dani și Daiana au avut parte de clipe tensionate cand au fost pedepsiți și nu au avut voie sa interacționeze.

- Gala Premiilor Oscar va incepe la ora 24:00 GMT luni si va fi transmis in direct de reteaua ABC a Walt Disney Co. Gazda va fi pentru a treia oara comediantul Jimmy Kimmel. In cazul unei rasturnari de situatie neasteptate, va fi prezenta o echipa de interventie, formata dupa ce, anul trecut, Will Smith…

- Ani de zile, Mihai Morar a prezentat emisiunea „Rai da buni”, la Antena Stars. In pandemie, in aprilie 2020, prezentatorul a incetat colaborarea pentru acel proiect televizat și nu a mai revenit de atunci pe micul ecran cu un show permanent. La aproape trei ani de cand și-a dat demisia, prezentatorului…

- Un bebelus de doua luni a fost scos in viata de sub daramaturi de echipele de salvare in provincia turca Hatay, la 128 de ore dupa seismele devastatoare care au lovit in aceasta saptamana Turcia si Siria, a anuntat agentia turca Anadolu, citata de DPA si Agerpres. Copilul a fost scos de sub daramaturi…

- Reprezentanții cluburilor de Liga 1 Feminin și ai Federației Romane de Fotbal au participat vineri, 3 februarie, la workshopul The Business Case for Women’s Football, ținut de experți UEFA la Casa Fotbalului.