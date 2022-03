Președintele american Joe Biden va anunța astazi interzicerea importurilor rusești de petrol, gaze naturale și carbune in SUA, potrivit CNN, care citeaza trei surse oficiale. CNN mai precizeaza ca Statele Unite vor face anunțul in nume propriu, fara aliații europeni, deoarece Germania, Ungaria și Franța nu ar fi de acord cu o astfel de decizie. […] The post CNN: Joe Biden va anunța interzicerea importurilor de gaze, petrol și carbune din Rusia appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .