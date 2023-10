Stiri pe aceeasi tema

- De 80 de ani incoace, Israelul și grupurile armate palestiniene lupta violent in teritoriile ocupate din Cisiordania și, in special, in Fașia Gaza, guvernata de mișcarea radicala „Hamas” și ramura sa militara: Izz ad-Din al -Qassam. Dar aceasta este prima data cand confruntarea se transforma intr-un…

- Biroul prim-ministrului israelian a declarat ca premierul Benjamin Netanyahu a avut duminica discutii cu cancelarul german Olaf Scholz, cu presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, cu premierul italian Giorgia Meloni si cu premierul britanic Rishi Sunak.Potrivit comunicatului, „liderii si-au exprimat…

- Chiar și teroriștii Hamas au fost surprinși de numarul israelienilor rapiți și duși in Gaza. Experții spun ca negocierile pentru eventuala eliberare a acestora sunt probabil in curs de desfașurare prin intermediul mediatorilor, scriu publicațiile israeliene Ynetnews ș Times of Israel.Israelul se confrunta…

- Continue reading Premierul israelian Benjamin Netanyahu: Toate locurile Hamas le vom transforma intr-o gramada de moloz/Zeci de rachete lansate de Hezbollah spre Israel, intr-un gest de solidaritate cu Hamas/Teroriștii cer Israelului sa „paraseasca teritoriile ocupate” at Info real.

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat sambata (7 octombrie) ca țara este in razboi, la cateva ore dupa ce gruparea islamista palestiniana Hamas a lansat cel mai mare atac asupra Israelului din ultimii ani, potrivit Reuters. A fost un atac surpriza care a combinat oameni inarmați, care au…

- Premierul israelian, Benjamin Netanyahu, a declarat ca țara sa a intrat „in razboi” in urma atacului-surpriza al Hamas de simbata-dimineața. „Cetațeni ai Israelului, sintem in razboi – nu intr-o operațiune, nu in acțiuni – in razboi”, a spus Netanyahu intr-un mesaj video catre populație. {{707215}}„Am…

- Mircea Geoana, Secretarul general adjunct al NATO, s-a intalnit joi cu premierul israelian Benjamin Netanyahu la Ierusalim. Cei doi oficiali au vorbit despre provocarile de securitate din regiune, in special cele ridicate de Iran, dar și despre cooperarea dintre Israel și Alianța.

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a participat joi, la Petah Tikva, la ceremonia de inaugurare a primei linii de tramvai care va traversa orasul Tel Aviv, centrul economic si cultural al Israelului, relateaza AFP, potrivit agerpres.ro. “Facem o revolutie in transporturi… este vorba despre concretizarea…