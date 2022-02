CNN: Germania, Italia, Ungaria și Cipru se opun în UE deconectării Rusiei de la SWIFT, rețeaua globală de plăți bancare In interiorul UE au loc dispute aprinse pe tema sancțiunilor ce ar trebui aplicate Rusiei pentru invadarea Ucrainei, transmite CNN. Astfel, statele de estul Europei cer cu fermitate deconectarea Rusiei de la sistemul de plați interbancare Swift, ceea ce ar paraliza practic sistemul bancar din Rusia. Cele mai vocale sunt Polonia, Estonia, Letonia și Lituania. In schimb, Germania, Italia, Ungaria și Cipru se opun in UE deconectarii Rusiei de la SWIFT, potrivit surselor citate de CNN. Un inalt oficial UE a declarat pentru CNN ca cel mai probabil argumentele economice vor prevala, ceea ce inseamna… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

