Președintele rus Vladimir Putin are un nou general care coordoneaza invazia din Ucraina, iar comandanții sai militari semnaleaza o noua faza a razboiului – un efort total pentru a cuceri și menține sub control rus porțiunile din regiunea ucraineana Donbas aflate inca sub control ucrainean, relateaza CNN . Ucrainenii par sa ia aceasta amenințare ca atare. In regiunile estice Donețk și Luhansk, oficialii locali au indemnat cetațenii sa se autoevacueze, deschizand coridoare umanitare pentru ca civilii sa plece spre zone mai sigure din Ucraina. In nord-estul regiunii Harkiv, autoritațile evacueaza…