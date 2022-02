CNN: Efectele blocării conductei Nord Stream 2, cel mai puternic răspuns din partea Vestului Exista puține proiecte energetice in lume atat de controversate ca Nord Stream 2, iar marți, proiectul aproape ca a fost „ingropat” dupa ce cancelarul Germaniei a anunțat ca a oprit procesul de aprobare a acestuia, din cauza crizei din Ucraina, arata o analiza CNN. Conducta de 1.230 de kilometri trebuia sa transporte cantitați uriașe de gaze naturale direct din Rusia catre Europa, prin Germania. Deși construcția a fost incheiata acum 5 luni, nu a trecut nici un metru cub de gaze prin ea. Proiectul a divizat politicienii, analiștii și europenii de ani de zile și a fost afectat de intarzieri, sancțiuni… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

