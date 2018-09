Stiri pe aceeasi tema

- "Aici duce exportul de scandal din Romania - ajungem din nou cu tema coruptiei pe prima pagina a presei internationale. 'Jocul cu manta', folosirea parghiilor de influenta din strainatatea influenta pentru sustinerea intereselor de acasa, era pana mai de curand apanajul institutiilor si a unui grup…

- Rudolph Giuliani a fost luat la întrebari de presa americana despre scrisoarea trimisa presedintelui Klaus Iohannis. Într-o declaratie pentru Washington Post, fostul primar al New York-ului, actualmente avocat al lui Donald Trump, recunoaste ca cele expuse…

- Ambasadorul SUA la Bucuresti, Hans Klemm, a comentat ironic scrisoarea pe care Rudolph Giuliani, avocatul lui Trump, a trimis-o presedintelui Klaus Iohannis pentru a denunta protocoalele din justitie. Klemm vorbeste despre o "retorica" fara legatura cu pozitia oficiala a SUA."In ciuda retoricii,…

- Rudolph Giuliani, avocatul personal al lui Donald Trump, a spus, potrivit The New York Times, ca scrisoarea sa adresata presedintelui Klaus Iohannis nu are legatura cu guvernul american. Cotidianul...

- Rudolph Giuliani, avocatul lui Donald Trump, a fost platit de o firma de lobby din Statele Unite, pentru a trimite scrisoarea adresata presedintelui Klaus Iohannis. Politicianul american, care nu detine nicio functie publica la Washington, a recunoscut pentru publicatia Politico faptul ca a primit bani…

- George Maior, ambasadorul Romaniei in SUA, este convocat pentru explicatii in Centrala MAE, conform unui comunicat de presa al Ministerului de Externe. George Maior a comentat scrisoarea lui Rudolph Giuliani, pe care l a caracterizat ca fiind un personaj spumos, iar scrisoarea lui este expresia unui…

- Și in strainatate oamenii s-au trezit din narcoticele pe care le-au administrat unii dintre cei ca Monica Macovei „Mi se pare ciudat ca trebuie sa vina cineva din afara sa ne spuna ca aceste protocoale nu sunt in ordine. Puteati sa ma intrebati mai demult si va spuneam acelasi lucru. Este adevarat,…

- Rudolph Giuliani, avocatul lui Donald Trump, fost procuror federal și fost primar al New York a transmis o scrisoare președintelui Klaus Iohannis și altor oficiali romani in care cere verificarea protocoalelor PG-SRI și stoparea presiunile asupra judecatorilor.