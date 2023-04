Stiri pe aceeasi tema

- Rusia nu poate intreține in mod independent dronele iraniene.[47] Producatorii ruși de drone interne se bazeaza, de asemenea, in mare masura pe componente straine pentru intreținerea și repararea dronelor furnizate de Iran.

- Pe fondul sancțiunilor occidentale care interzic nu doar zborurile spre și dinspre Rusia, ci și intreținerea aeronavelor aparținand companiilor aeriene ruse, cel mai mare transportator aerian rus, Aeroflot, a fost nevoit sa-și trimita una dintre aeronavele sale Airbus A330-300 in Iran pentru reparații,…

- Fostul premier israelian Ehud Barak a recunoscut ca Israelul are arme și focoase nucleare, starnind ingrijorari in randul țarilor occidentale. „ Ne pare ciudat, dar in conversațiile dintre israelieni și diplomații occidentali apar ingrijorari profunde cu privire la posibilitatea ca, daca o lovitura…

- Rusia cere SUA sa-si opreasca ceea ce numeste zborurile sale „ostile”, dupa coliziunea unui avion de vanatoare rusesc cu o drona americana MQ-9 Reaper - despre care Pentagonul a spus ca efectua un zbor de rutina - si afirma din nou ca va considera tinte legitime echipamentele americane folosite in razboiul…

- Statele Unite au impus joi sancțiuni altor cinci companii chineze care furnizeaza Iranului piese pentru dronele folosite de Rusia in razboiul din Ucraina, relateaza France Presse, citata de Agerpres.

- Guvernul sarb, de la care multi din Rusia aveau mari asteptari, a refuzat sa trimita arme Moscovei in contextul invaziei in curs din Ucraina. Acest lucru a fost declarat de seful Directiei principale de informatii a Ministerului ucrainean al Apararii, Kyrylo Budanov, care a vorbit cu Vocea Americii,…

- Iranul a folosit vapoare și o companie aeriana de stat pentru a exporta ilegal in Rusia noi tipuri de drone militare cu raza lunga de acțiune de care armata rusa are nevoie in razboiul din Ucraina, au dezvaluit surse din țara din Orientul Mijlociu, potrivit The Guardian.

- Echipa de propaganda a Kremlinului a propus ca Rusia sa inarmeze Iranul și Coreea de Nord pentru a ataca Occidentul, o masura care, in opinia lor, ar fi in oglinda cu ajutorul militar acordat de țarile vestice Ucrainei. Propagandiștii lui Putin par sa faca abstracție de faptul ca Rusia are probleme…