CNN: Dronele care ajung pe teritoriul NATO forțează alianța să decidă cum - și dacă - să răspundă la astfel de incidente Saptamana trecuta, o drona a zburat dincolo de granița de vest a Ucrainei și s-a prabușit in Croația, o țara membra NATO. Drona transporta o bomba, au spus oficialii croați, și inca nu este clar daca aparținea forțelor ucrainene sau ruse. O alta drona a intrat recent in spațiul aerian al Romaniei. Iar marți, armata ucraineana a declarat ca a doborat o drona rusa care a reintrat in Ucraina prin spațiul aerian polonez. Aceste incidente au amplificat ingrijorarea ca razboiul declanșat de Rusia in Ucraina s-ar putea raspandi in țarile NATO, chiar daca neintenționat, relateaza CNN. Citeste articolul mai departe pe digi24.ro…

- Drona care a plecat din Ucraina și s-a prabușit in capitala croata Zagreb, fara a face victime, a trecut peste Romania timp de trei minute iar „evoluția” in spațiul aerian național nu a permis utilizarea altor masuri, a transmis MApN. „Cu privire la informațiile referitoare la evoluția in spațiul aerian…

- UPDATE O drona militara de productie ruseasca si aflata probabil in dotarea armatei ucrainene s-a prabusit joi seara intr-un parc al capitalei croate Zagreb, dupa ce survolat Romania si Ungaria, a declarat vineri premierul croat Andrej Plenkovic, transmite AFP. MApN spune ca drona a evoluat in spațiul…

- MApN confirma ca o aeronava fara pilot a intrat in spatiul aerian al Romaniei seara trecuta, timp de cateva minute, indreptandu-se ulterior catre Ungaria. Informarea vine dupa ce premierul croat a anuntat ca o drona militara de productie ruseasca si aflata probabil in dotarea armatei ucrainene s-a prabusit…

- O drona militara de productie ruseasca si aflata probabil in dotarea armatei ucrainene s-a prabusit joi seara intr-un parc al capitalei croate Zagreb, dupa ce survolat Romania si Ungaria, a declarat vineri premierul croat Andrej Plenkovic, transmite AFP. ''Aparatul militar fara pilot care s-a prabusit…

- Spatiul aerian este "foarte disputat" intre Rusia si Ucraina, unde situatia este foarte dinamica si ucrainenii incearca sa apere cerul tarii, a declarat vineri purtatorul de cuvant al Pentagonului, John Kirby, citat de EFE și preluat de agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- "Rusia va aștepta raspunsul Ucrainei cu privire la desfașurarea negocierilor in orașul belarus Gomel pana la ora 15:00, ora locala (12:00 GMT)," a anunțat consilierul prezidențial Vladimir Medinski, șeful delegației de negociere, potrivit EFE.Raspunsul Kremlinului vine dupa ce președintele ucrainean…

- Spațiul aerian de deasupra Ucrainei și granița cu Rusia este gol, potrivit site de urmarire a zborurilor, traficul aerian intens evitand aparent regiunea pe masura ce se apropie seara, transmite CNN. Imaginile de la ADS-B Exchange nu arata nicio aeronava deasupra Ucrainei, cu mențiunea ca site nu…

- Cancelariile occidentale se pregatesc sa sanctioneze dur o eventuala agresiune a Rusiei in estul Ucrainei. Rusia face presiuni asupra Washingtonului si NATO privind garantiile de securitate si ameninta cu actiuni militare daca Alianta se va extinde.