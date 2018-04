Stiri pe aceeasi tema

- Obiectivele din Siria vizate de atacurile lansate de SUA, Marea Britanie si Franta au suferit distrugeri majore, desi autoritatile de la Damasc sustin ca pagubele au fost reduse, anunta CNN, care prezinta imagini din satelit, potrivit news.ro.Cele trei tinte lovite au fost: un centru de cercetare…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat ca toti membrii organizatiei sustin raidurile aeriene coordonate de SUA, Marea Britanie si Franta, dupa o întâlnire a Consiliului Nord-Atlantic, forul de decizie în cadrul NATO.

- Guvernul Romaniei reitereaza condamnarea atacului chimic din 7 aprilie 2018, soldat cu victime in randul populației civile, in termenii cei mai categorici. Romania susține și este solidara cu acțiunea ferma de raspuns a SUA, Marea Britanie și Franța in Siria, ca urmare a atacului chimic și reitereaza…

- Romania sustine si este solidara cu actiunea ferma de raspuns a SUA, Marea Britanie si Franta in Siria, ca urmare a atacului chimic din 7 aprilie, a anuntat Guvernul, printr-un comunicat transmis AGERPRES. "Guvernul Romaniei reitereaza condamnarea atacului chimic din 7 aprilie 2018, soldat…

- Canada si Australia au anuntat sambata, ca sustin atacurile lansate de SUA, Marea Britanie si Franta asupra unor obiective din Siria ca urmare a atacului chimic din orasul Duma atribuit regimului condus de Bashar al-Assad, relateaza The Guardian.

- Obiectivele militare din Siria atacate de SUA, Franta si Marea Britanie fusesera evacuate in urma cu cateva zile ca urmare a informatiilor primite din partea Rusiei, a declarat un oficial din cadrul aliantei de organizatii militante regionale care sprijina regimul de la Damasc.

- Obiectivele militare din Siria atacate de SUA, Franta si Marea Britanie fusesera evacuate în urma cu câteva zile ca urmare a informatiilor primite din partea Rusiei, a declarat un oficial din cadrul aliantei de organizatii militante regionale care sprijina

- Obiectivele militare din Siria atacate de SUA, Franta si Marea Britanie fusesera evacuate in urma cu cateva zile ca urmare a informatiilor primite din partea Rusiei, a declarat un oficial din cadrul aliantei de organizatii militante regionale care sprijina regimul de la Damasc.