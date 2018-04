CNN: Distrugeri majore în urma atacurilor din Siria, deşi Damascul susţine contrariul Cele trei tinte lovite au fost: un centru de cercetare din Damasc despre care se crede ca ar avea legatura cu productia de arme chimice si biologice, un depozit de arme chimice la vest de Homs si un depozit de echipamente pentru atmele chimice si un important centru de comanda tot de langa Homs. Dupa ce Departamentul american al Apararii a facut publica o harta care reprezinta cele trei tinte ale atacurilor aeriene din Siria, CNN a transmis-o catre doua firme specializate in imagini prin satelit, DigitalGlobe si Planet.com.

Imaginile astfel obtinute arata ca pagubele produse celor… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

