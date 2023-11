Administrația Biden a fost avertizata de diplomații americani aflați la post in statele din Orientul Mijlociu despre creșterea nivelului de ura a lumii arabe impotriva Statelor Unite ale Americii, potrivit CNN. O telegrama ajunsa la Casa Alba arata ca sprijinul total pe care SUA il acorda Israelului in acțiunea militara impotriva Fașiei Gaza are ca […] The post CNN: Diplomații americani au avertizat Casa Alba despre pierderea razboiului de imagine in Orientul Mijlociu appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .