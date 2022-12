Stiri pe aceeasi tema

- Ambasadorul Romaniei in Statele Unite ale Americii a fost invitat de secretarul american de stat sa participe miercuri seara, in Congres, la discursul pe care președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, il va susține.

- Vizita subliniaza faptul ca Statele Unite vor sustine Ucraina ”att timp cat va fi necesar”, a anuntat intr-un comunicat in care a facut public in mod oficial evenimentul o purtatoare de cuvant a Executivului american, Karine Jean-Pierre. Aceasta vizita, in cadrul careia se va anunta un nou sprijin american…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a afirmat, miercuri, ca va suplimenta echipamentele destinate fortelor armate ruse si a cerut adaptarea instruirii militare pentru a face fata capabilitatilor NATO, in timp ce Casa Alba a confirmat vizita in SUA a presedintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski. Intr-un…

- SUA vor trimite un nou ajutor militar, de doua miliarde de dolari, Ucrainei, care va include o baterie de rachete Patriot. Aceasta va avea loc in contextul vizitei președintelui ucrainean Volodimir Zelenski la Casa Alba, unde se va intalni cu Joe Biden. Vladimir Putin este așteptat sa-și anunțe miercuri…

- Planurile ca președintele american Joe Biden sa il primeasca miercuri la Casa Alba pe Volodimir Zelenski, sunt in desfașurare, relateaza CNN, care transmite ca detaliile vizitei nu au fost stabilite și nici comunicate din cauza preocuparilor de securitate. Casa Alba a refuzat sa comenteze cu privire…

- Președintele american Joe Biden a calificat joi razboiul lui Vladimir Putin in Ucraina drept „bolnav” și a declarat ca exista o singura modalitate raționala de a pune capat conflictului – ca liderul rus sa „iși retraga” trupele din țara vecina, relateaza CNN . „Dar se pare ca nu are de gand sa faca…

- Casa Alba a reiterat vineri ca decizia de a negocia cu Rusia ii revine Ucrainei si ca in niciun caz nu face presiuni asupra presedintelui ucrainean Volodimir Zelenski pentru a se aseza la masa negocierilor cu Vladimir Putin, potrivit purtatorului de cuvant al Consiliului de Securitate Nationala al presedintiei…

- Mai multe explozii au avut loc luni dimineața in centrul Kievului, a anunțat primarul Vitali Klitschko, in timp ce pe rețelele sociale au aparut imagini cu coloane de fum negru care se ridica pe cerul capitalei. Kievul nu a mai fost bombardat din luna iunie. In total, 84 de rachete de croaziera au fost…