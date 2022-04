Stiri pe aceeasi tema

- Rusii înstariti încearca sa-si transfere o parte din averi din Europa în Dubai, în încercarea de a-si proteja activele de înasprirea sanctiunilor occidentale impuse Rusiei în urma invadarii Ucrainei, au declarat pentru Reuters surse financiare si juridice.…

- Rusia a amenintat in mod direct ca va opri livrarile de gaz spre Europa prin conducta Nord Stream 1 pentru prima data de la invazia din Ucraina, conform unor comentarii facute de vicepremierul rus Alexander Novak la televiziunea de stat, relateaza DPA, citata de Agerpres. „Avem dreptul deplin (…) sa…

- Separațiștii pro-ruși din estul Ucrainei au acuzat forțele guvernamentale ca au deschis focul asupra teritoriului lor de patru ori in ultimele 24 de ore, in timp ce Ucraina i-a acuzat pe rebeli ca au tras obuze, inclusiv unele care au lovit o gradinița și ar fi ranit doi civili, relateaza Reuters .…

- Ben Wallace, ministrul britanic al apararii, a declarat, joi, ca Rusia se pregateste sa inceapa in curand un exercitiu nuclear strategic, atragand atentia ca actiunile Kremlinului merg in directia gresita, in ciuda eforturilor de a gasi o solutie diplomatica, informeaza Reuters, citata de Agerpres .…

- Propunerea urmeaza sa fie facuta in cursul unei reuniuni a sefilor militari ai NATO saptamana viitoare, ar putea duce Londra la dublarea contingentul britanic de aproximativ 1.150 de soldati dislocati in prezent in Europa de Est si la furnizarea de "arme defensive" Estoniei, potrivit serviciilor prim-ministrului.In…

- In ultimele luni, relațiile dintre Rusia și Occident au devenit și mai tensionate. Washingtonul și Bruxelles-ul acuza Moscova ca pregatește o „invazie” a Ucrainei și iși intensifica prezența in Europa de Est. Moscova respinge toate pretențiile, subliniind ca muta trupe pe teritoriile lor și acest lucru…

- Statele Unite au trimis miercuri raspunsul scris la cererile ample de securitate ale Rusiei, un pas cheie intr-un proces diplomatic fragil, in conditiile in care Rusia a organizat noi exercitii militare pe uscat si pe mare in apropierea Ucrainei, transmite Reuters, potrivit News.ro. Ministerul…

- Kremlinul denunta joi declaratii"destabilizatoare" ale presedintelui american Joe Biden cu privire la Ucraina, dupa ce acesta a amenintat Moscova cu un "dezastru" in cazul unui atac militar rus in Ucraina", relateaza AFP. "Declaratiile se repeta neincetat si nu contribuie cu nimic la calmarea tensiunilor…