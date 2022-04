CNN: De ce mor oligarhii?

Cinci oligarhi ruși s-ar fi sinucis in ultimele luni: patru dintre ei erau asociați cu Gazprom sau cu una dintre filialele sale, potrivit CNN . In primul rand, un director executiv de la Gazprom a fost gasit mort in cabana sa din satul Leninsky, langa Leningrad, pe 30 ianuarie 2022, potrivit presei de stat ruse RIA Novosti. RIA a raportat ca la fața locului a fost gasit un bilet de sinucidere și ca anchetatorii investigau moartea ca sinucidere. RenTv l-a identificat pe barbat drept Leonid Shulman, șeful departamentului de transport la Gazprom Invest. La doar o luna dupa aceea, un alt director…