CNN: De ce aceste țări europene se luptă pentru vaccinurile chinezești și rusești Regatul Unit sarbatorește administrarea a cel puțin o doza de vaccin anticoronavirus la 15 milioane de oameni și UE depașește 23 de milioane de doze distribuite, dar alte câteva țari europene nu au reușit înca sa facî o singura injecție în brațe.



Kosovo, Muntenegru și Bosnia și Herțegovina înca așteapta sa primeasca primele livrari de vaccinuri, în timp ce campaniile de accinare din Albania și Macedonia de Nord au fost limitate pâna acum la câteva sute de persoane, scrie CNN.



Țarile din Balcanii de Vest sunt aliate cheie și posibil… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In lipsa accesului economiilor sarace la vaccinul impotriva COVID-19, pandemia nu va disparea prea curand. Iar Europa este un exemplu al lipsei de egalitate dintre națiuni, caci in vreme ce trei seruri diferite sunt accesibile in țarile UE, la granița comunitații, medicii din prima linie lupta in continuare…

- Campania de vaccinare impotriva COVID-19 a fost lansata vineri in Bosnia si Hertegovina, unde vaccinul rusesc Sputnik V a fost administrat intr-o prima etapa doar personalului din sistemul sanitar, cel mai expus, din cauza cantitatilor insuficiente de doze, informeaza AFP si Reuters. Citește…

- In timp ce Serbia și-a procurat vaccinuri din toate parțile, vecinii ei au așteptat ajutor din partea Occidentului. Dar acum s-a cam terminat cu gluma, scrie Boris Georgievski, editorul redacției in limba macedoneana a Deutsche Welle . Unde se termina grija pentru sanatatea oamenilor și unde incepe…

- CHIȘINAU, 10 feb – Sputnik. Ministerul Sanatații anunța ca 890 cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astazi, in Republica Moldova. Din numarul total, noua sunt de import, iar restul sunt cu transmitere locala. © Photo : sxodim.kzKomarovski a evaluat șansa de reinfectare cu…

- Serbia este prima țara europeana care primește vaccinul chinezesc Sinopharm impotriva Covid-19. Un avion care a transportat un milion de doze de vaccin Sinopharm a ajuns sambata in Serbia. Președintele Aleksandar Vucic a mulțumit președintelui Xi Jinping și autoritaților chineze pentru vaccinurile trimise.…

- Adrian Apostol, consilier judetean USR PLUS, fusese diagnosticat ca fiind infectat cu SARS-CoV-2 la inceputul lunii decembrie. Acesta a decedat luni, a anuntat Consiliul Judetean (CJ) Vrancea. „CJ Vrancea anunta cu regret trecerea la cele vesnice a consilierului ales pe lista Aliatei PNL-USR-PLUS, Adrian…

- CNSU: Țarile cu risc epidemiologic ridicat, lista actualizata Foto: Arhiva/ MApN Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a actualizat lista cu tarile si teritoriile considerate cu risc epidemiologic ridicat de unde cei care vin în România trebuie sa intre în…

- Angel Tilvar, dupa incheierea primei zile de dezbateri COSAC de la Berlin: "Presedintia germana a Consiliului UE a fost echilibrata si adaptata la contextul actual". Ieri, 30 noiembrie si astazi, 1 decembrie 2020, au loc, in sistem de videoconferinta, lucrarile celei de-a 64-a reuniuni plenare a COSAC…