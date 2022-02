Stiri pe aceeasi tema

- Joe Biden le-ar fi spus liderilor NATO si UE ca SUA considera ca Vladimir Putin s-a deciz sa invadeze Ucraina, atac care s-ar putea intampla in urmatoarele zile, potrivit unor surse diplomatice, citate de The Guardian, AFP si BBC. Informatia nu a fost confirmata oficial pana in acest moment. Apelul…

- Consilierul pentru securitate naționala de la Casa Alba, Jake Sullivan, a declarat duminica ca Rusia ar putea invada Ucraina „in orice zi”, lansand un conflict care ar avea „un cost uman enorm”, scri apnews . Consilierul principal al președintelui Joe Biden a oferit un alt avertisment dur la o zi dupa…

- Podoliak a explicat pentru France Presse ca "in apropiere de granitele ucrainene este mentinuta inca din primavara trecuta o concentrare importanta de trupe ruse", dar "pentru a exercita o presiune psihologica masiva" Rusia procedeaza la "rotatii in masa", manevre si deplasari de armament.Precizarile…

- Ucraina crede ca un grup de hackeri care au legatura cu serviciile secrete din Belarus a efectuat un atac cibernetic care a lovit site-urile web ale guvernului ucrainean saptamana aceasta, a declarat un inalt oficial de securitate ucrainean, potrivit Reuters. Serhiy Demedyuk, secretar adjunct al Consiliului…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, s-a opus vineri oricarei interventii a Rusiei in relatiile dintre Alianta si Ucraina, refuzand sa excluda o posibila aderare a Kievului, asa cum cere Moscova, relateaza AFP. ”Relatia NATO cu Ucraina nu poate fi determinata decat de cei 30 de membri ai Aliantei…

- Amenințarea Rusiei la granița Ucrainei este tot mai mare, iar liderii mondiali cauta metode prin care sa evite un potențial conflict. Americanii au cerut Germaniei sa inchida gazoductul Nord Stream 2 in cazul in care armata rusa trec granițele Ucrainei. Oficialii americani le-au spus membrilor Congresului…

- Ucraina este recunoscatoare pentru sprijinul presedintelui american Joe Biden ce a avut o convorbire cu omologul rus, Vladimir Putin, si cere Rusiei sa foloseasca mijloace diplomatice pentru diminuarea tensiunilor regionale, a afirmat marti Mihailo Podoleak, consilierul sefului Biroului Presedintelui…