- Magnatul media Jimmy Lai a fost condamnat la 14 luni de inchisoare dupa ce a fost gasit vinovat de implicare in protestele pro-democratie din Hong Kong, scrie BBC. Lai, in varsta de 73 de ani, fondator al Apple Daily si critic vehement al Beijingului, a fost unul dintre activistii prezenti…

- Kenya a lansat joi un program de vaccinare a sportivilor sai care vor participa la Jocurile Olimpice si Paralimpice de la Tokyo, a anuntat Comitetul national olimpic kenyan, citat de AFP. Cei 75 de sportivi prezenti in "bula" de antrenamente instalata pe stadionul Kasarani din capitala Nairobi au fost…

- Campania de vaccinare impotriva Covid-19 din Uniunea Europeana a intampinat numeroase dificultați de la inceputul sau - numarul limitat de doze, probleme in transportul și livrarea dozelor, sau cele mai recente suspiciuni legate de efectele adverse care ar fi provocate de serul AstraZeneca, nedovedite…

- Regatul Unit a denuntat sambata reforma electorala efectuata in Hong Kong de Beijing, estimand ca China se afla in situatia de nerespectare "permanenta" a declaratiei comune semnate in 1984 privind fostul teritoriu britanic, relateaza AFP. Intr-un comunicat, ministrul britanic al afacerilor externe…

- Presedintele rus Vladimir Putin le-a cerut joi serviciilor secrete ale Rusiei sa stopeze politica occidentala agresiva impotriva tarii sale, care conform liderului de la Kremlin are ca obiectiv oprirea dezvoltarii economice a Rusiei si sa o supuna dictatelor din exterior, relateaza agentiile EFE…

- SUA si aliatii lor occidentali sunt tot mai preocupati in privinta cooperarii in crestere intre Rusia si China in domenii de interes comun, a declarat miercuri comandantul suprem al fortelor aliate din Europa (SACEUR), generalul american Tod Wolters, relateaza Reuters. Pentagonul a pus contracararea…

- America are un nou președinte, iar Occidentul are nevoie de o noua strategie privind China. Relația dintre Washington și Beijing va configura peisajul geopolitic pentru decenii și chiar mai mult. Administrația Biden are șansa de a stabili parametrii.Întrebarea care se pune cel mai frecvent…