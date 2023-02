Stiri pe aceeasi tema

- Turcia și Siria trec prin momente cumplite. Cele doua cutremure de peste 7,5 grade pe scara Richter, din data 6 februarie, au provocat moartea a zeci de mii de oameni și au distrus orașe intregi. Printre cei care și-au pierdut viața in Turcia se afla și Cemal Kutahya, fost jucator la echipa de handbal…

- In șapte zile au fost șapte salvari miraculoase in Turcia dupa cutremurele de luni cand bilanțul morților a trecut acum de peste 30000 de morți. O tanara fata a fost scoasa din ruinele unei cladiri prabușite din Turcia duminica (12 februarie) – la 150 de ore dupa cutremurele care au lovit Turcia și…

- La șapte zile de la producerea seismului de 7,8 grade s-a confirmat ca 34.000 de persoane au fost ucise in Turcia și Siria, iar bilanțul victimelor continua sa creasca, in timp ce salvatorii cerceteaza cartiere intregi reduse la beton zdrobit și metal rasucit. In intreaga lume au fost difuzate inregistrari…

- Șeful ONU pentru ajutoare umanitare, Martin Griffiths, a descris sambata cutremurul devastator care a lovit sudul Turciei și nord-vestul Siriei drept "cel mai grav eveniment din ultimii 100 de ani in aceasta regiune", informeaza Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Imagini filmate cu drona in sudul Turciei arata o fisura care taie campuri, drumuri, cursuri de apa si versanti, provocata de cutremurul masiv care a lovit regiunea la inceputul saptamanii, relateaza The Guardian. Cutremurul de luni a deschis o falie uriasa pe sol, care strabate tot ce intalneste in…

- La cateva ore dupa primul seism de magnitudine 7,8 care a lovit luni regiunea de frontiera dintre Turcia si Siria, s-a produs o a doua zguduitura de o intensitate similara. E a fost asimilata cam repede cu o replica, desi este vorba de un fenomen diferit si mult mai rar. Fii la curent cu cele…

- Cutremurul cu magnitudinea de 7,8 care a lovit luni Turcia și Siria a dus la apariția unei „situații catastrofale” in Siria, a declarat, pentru CNN , un oficial al Comitetului Internațional de Salvare (IRC). „Ceea ce vedem in interiorul Siriei este cu adevarat o situație catastrofala”, a declarat Mark…

- Cutremurul devastator cu magnitudinea de 7,8 a facut prapad in provincia Gaziantep din sudul Turciei. Seismul a fost atat de puternic incat s-a resimțit și la 90 de kilometri in Siria unde a produs sute de victime și acolo. Un bloc de 10 etaje s-a prabușit in miezul nopții. Mii de oameni au fost treziți…